Sezen Aksu ve Ceylan Ertem'den sokak hayvanları için şarkı

Sezen Aksu ve Ceylan Ertem, sokak hayvanlarının öldürülmek istenmesine dair yasa teklifine karşı şarkı söyledi.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeler içeren ve ötanazi yapılmasını düzenleyen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri bugün saat 14.00'te Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam edecek.

Sanatçılar Sezen Aksu ve Ceylan Ertem de yasa teklifinin ikinci görüşmeleri öncesi "Bizi Unutma" isimli bir şarkı yayımladı.

Maddi ve manevi tüm haklarının barınaklardaki hayvanlara ait olduğu belirtilen eserde emeği geçenler; Onno Tunç, Sezen Aksu, Ozan Bayraşa, Ceylan Ertem, Sadi Güran, Tuba Önal, Sibel Gürsoy, Murat Bulut.