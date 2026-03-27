Sezen Aksu ve Nazan Öncel'den düet: Yayın tarihi açıklandı

Türk pop müziğinin en bilinen isimlerinden Nazan Öncel ile Sezen Aksu, “Erkekler de yanar” şarkısı için yaptıkları düetle yeniden bir araya geliyor.

Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki sanatçının birlikte kaydettiği çalışmanın 3 Nisan’da yayınlanacağını duyurdu.

İlk olarak 1996 yılında yayımlanan ve döneminin en dikkat çeken şarkılarından biri olan “Erkekler de yanar”, yeni düzenlemesi ve iki sanatçının ortak performansıyla yeniden dinleyiciyle buluşacak.

Şarkının yeni versiyonu, hem nostalji hem de güncel pop sound’unu bir araya getirmesiyle şimdiden merak uyandırdı.