Sezen Aksu’dan beş yıl sonra yeni albüm: Tarihi belli oldu

Sanatçı Sezen Aksu, beş yılın sonunda yeni albüm müjdesini verdi.

70’inci yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, "Paşa Gönlümün Şarkıları" adını verdiği yeni albümünü tamamladı.

Aksu, bu özel albümde; 8 eski Sezen Aksu klasiği, modern düzenlemelerle yeniden seslendirdi, 3 yeni şarkı yer aldı ve Ferdi Tayfur’un bir eserini yorumladı.

FERDİ TAYFUR’UN ŞARKISINI SESLENDİRECEK

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Sezen Aksu, 2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un bir şarkısını yorumladı.

AKSU'NUN YENİ ALBÜMÜ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Albümün çıkış tarihi 14 Şubat Sevgililer Günü olarak planlandı. Ancak son hazırlıkların devam ettiği ve herhangi bir aksilik yaşanması halinde albümün en geç şubat ayı sonunda dinleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.