Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı verilmişti: Paramount Otel soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın ve suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Cihan Ekşioğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında, Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. A.Ş.’ye yönelik “acze düşmeden yararlanma” iddiası ve Bodrum Torba’daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah/Paramount/Be Premium) otelinin üst hakkına ilişkin işlemler nedeniyle gözaltı, arama ve el koyma kararı verilmiş, 5 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz’a gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağlar Şendil, Sinan Görkem Gökçe, Cihan Ekşioğlu tutuklama talebiyle, Şaban Kayıkçı ev hapsi şeklinde adli kontrol talebiyle, Melike Yüksel ise yurtdışı yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ekşioğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanırken 2 kişi hakkında adlî kontrol kararı verildi.



