Sezgin Baran Korkmaz'ın oteli mühürlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Sezgin Baran Korkmaz'a ait BE Premium Otel, ÇED raporlarının mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından belediye tarafından mühürlendi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Muğla’nın Bodrum ilçesindeki açılışını Holywood yıldızı Nicole Kidman’ın yaptığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarında yer verdiği, odalarının gecelik fiyatı 30 bin dolar olan, Sezgin Baran Korkmaz'a ait ultra lüks otel Resort Be Premium Otel’in, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun iptal edilmesi sonucu belediye tarafından mühürlendiği ortaya çıktı.

Otel yetkililerinin, konuyu yeniden yargıya taşımak için itiraz hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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GECELİK FİYATI 30 BİN EURO'YA KADAR ÇIKIYOR

Yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken otelin sezon fiyatlarının gecelik bin eurodan başlayıp 30 bin euroya kadar çıktığı belirtildi.

Otel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayınladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

İddialara göre; birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Hotel’de ücretsiz tatil yapmıştı.

Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de öne sürmüştü.