Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını Ronaldo'ya sattığı ortaya çıktı

Kara para aklama suçundan yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sattığı belirlendi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'in haberine göre, Korkmaz'a ait uçağın Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) icra dairesi tarafından satıldığı öne sürülmüştü.

Ancak Ronaldo'ya ait olduğu iddia edilen bir uçağın, fatura ve sözleşmesinde Korkmaz'ın eski uçağı GIOBALXRS olduğu ortaya çıktı.

Korkmaz'ın uçağını 17 milyon dolara Ronaldo'ya sattığı, yerine 73 milyon dolara GLOBAL 7500 uçağı aldığı anlaşıldı.

Firari Kokrmaz'ın yeni uçağının şu anda Almanya'da BRABUS tesislerinde designer tarafından tasarımının yapıldığı ve 14 Şubat'ta Korkmaz'a teslim edileceği öğrenildi.