Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Paramount Oteli'ne "çökülmesi" olarak bilinen olay kapsamında yürütülen soruşturmada kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında gözaltı kararı verdildi.

Gözaltı, arama ve el koyma kararları doğrultusunda düzenlenen operasyonda, Ekşioğlu, Kayıkçı, Şendil, Yüksel ve Gökçe gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz ile Alpan Keskin'in yurt dışında olduğu biliniyor.

"PARAMOUNT HOTEL" SORUŞTURMASI

Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ'nin müşteki olduğu soruşturmada şüphelilerin bu şirketi, hacze düşmesinden yararlanarak 2019 yılı ve sonrasında yönetimlerinde olan şirketlere borçlandırdıkları, borcu da faiz alarak müşteki şirkete verdikleri iddiası tespit edildi.

Şüphelilerin, müşteki şirketin üst hakkını elinde bulundurduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum (eski Jumeirah Otel, Paramount Hotel, Be Premium Hotel) otelin de üst hakkını devraldıkları ve Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı'nın oteli birlikte işlettikleri belirlendi.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

"Paramount Oteli'ne çökülmesi" iddiası, yurt dışında olduğu bilinen suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker'in 2021'de yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, günlerce kamuoyunda tartışılmıştı. Cihan Ekşioğlu'nun da otele "çökülmesi" sürecinde "tank" olarak ifade edilen bir araçla bölgeye geldiği belirtilmişti.