Sezgin İnceel’den yeni albüm: Kaktüs, Kedi vs.

Mahir KANAAT

Sezgin İnceel, müzikal yolculuğunda yeni bir sayfa açıyor ve 8 şarkılık yeni albümü Kaktüs, Kedi vs.’yi 28 Şubat itibarıyla dinleyicilerle buluşturuyor.

Bu albüm, ötekileştirmeye karşı bir direniş ve kendi kimliğiyle var olmanın manifestosu. Inceel, Kaktüs, Kedi vs. ile bir hayalini gerçeğe dönüştürüyor ve baştan sona dinlendiğinde bir hikâye anlatan, çok katmanlı bir albüm yaratmanın heyecanını yaşıyor.

Yaratım sürecinde Sara Ahmed, Shirin Neshat, RuPaul’s Drag Race ve Arkadaş Z. Özger gibi geniş bir ilham dünyasından beslenen Inceel, albümün ismini de farklı anlam katmanlarından ödünç alıyor. Bu albümle kendi iç dünyasının derinliklerine inerken, belki daha önce tam olarak farkına varmadığı karanlık mekânlarla yüzleştiğini söylüyor—ve dinleyicilerini, tüm baskılara ve güç ilişkilerine karşı bedenlerine sahip çıkarak birlikte dans etmeye davet ediyor. Kaktüs, Kedi vs. şimdi tüm dijital platformlarda yayında!