Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaret etti: "Katkı sunmaya devam edeceğim"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'ni ziyaret etti.

Tanrıkulu, burada AİHM’in hakkında üçüncü kez ihlal kararı verdiği eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştü.

Tanrıkulu, görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

"Selahattin Demirtaş içinde olduğumuz süreci dikkatle takip ettiğini, Türkiye'de barışın sağlanması ve bunun kalıcı hale gelmesi için çaba gösterdiğini, katkı sunduğunu ve bunu sunmaya devam edeceğini belirtti.”

Tanrıkulu ardından, "Tekrar güzel günlerde, barış dolu günlerde ve adaletli günlerde buluşma dileğini iletti" ifadelerini kullandı.

DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani davası tutukluları için tahliye başvurusu yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise, 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.