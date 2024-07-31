Sezgin Tanrıkulu, Edirne Cezaevi'nde Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti. Tanrıkulu, "Elbet bir gün Türkiye’nin Kürt meselesini cezaevleri önünden, duruşma salonlarından konuşmadığımız günler de olacak" diye konuştu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Demirtaş ve Mızraklı'nın sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Yıllardır Türkiye’nin Kürt meselesinin siyasi rehinesi olarak Selahattin Demirtaş burada tutuklu olarak bulunuyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var, Büyük Dairenin kararı var, 'Bu delillerle tutuklanamaz' diye ama ona rağmen bu karar uygulanmadı ve şimdiye kadar cezaevinde tutuldu. Haksız bir yargılama sonucunda mahkum edildi, dosyası şu anda istinafta. Gelişmeleri, siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyor. Elbet bir gün Türkiye’nin Kürt meselesini cezaevleri önünden, duruşma salonlarından konuşmadığımız günler de olacak."