Sezgin Tanrıkulu: Fatih Altaylı 'sözle işlenmez bir suçtan' mahkum edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Fatih Altaylı’nın tutukluluğunun devamına ve hakkında verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepki gösterdi. Duruşmayı yerinde takip eden Tanrıkulu, mahkeme sonrası yaptığı açıklamada, “Fatih Altaylı, sözle işlenemeyecek bir suçtan 4 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi. Cumhurbaşkanı’nın şikâyetçi olduğu davalarda kimsenin beraat etme ve tahliye olma hakkı yoktur!” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu'nun açıklamalarının tamamı şöyle:

Gazeteci Fatih Altaylı'nın duruşmasını izledik; mahkeme hükmü açıkladı. Fatih Altaylı 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi ve tahliye edilmedi.

TCK 106. maddesi tehdit suçunu düzenliyor; tehdit suçundan mahkeme bir hüküm kurdu.

Tehdit suçunun Cumhurbaşkanına suikast, fiili saldırı olduğu iddiasıyla TCK'nin 310. maddesi gereğince de verilecek cezanın 10 yıldan aşağı olamayacağı gerekçesiyle 5 yıl ceza verdi ve bu cezayı 4 yıl 2 aya indirdi ama tahliye etmedi.

Sözle eleştiriyle Cumhurbaşkanına suikast yapılmaz, cumhurbaşkanına fiili saldırı yapılamaz. Fatih Altaylı gazeteci, kendi YouTube kanalında görüşlerini ifade etmiş, örnekler vermiş tarihten ve bu nedenle de Haziran ayından bu yana tam 148 gündür tutuklu bulunmaktaydı.

Bugün ikinci duruşmasında hüküm açıklandı. Sözle nasıl suikast yapılır? Sözle nasıl fiili saldırı yapılır; imkansız. Ancak şunu biliyoruz ki içinde bulunduğumuz dönemde Cumhurbaşkanının şikayetçi olduğu davalarda hiç kimsenin beraat etme ihtimali yoktur.

Mahkeme dedi ki, "Eğer tahliye edersem adli kontrol tedbiri yetersiz kalır. Kaçma şüphesi var. Bu nedenle tutuklu kalacak" dedi.

Fatih Ataylı üzerinden bütün basına, kamuoyuna mesaj veriliyor: "Türkiye'nin en etkili bilinen gazetecilerini bile biz istediğimiz bir şekilde alırız, tutuklarız, cezaevinde tutarız ve olmayan suçlardan da ceza veririz" deniliyor. Mesele budur.