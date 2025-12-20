Sezgin Tanrıkulu, Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 9 yıldan uzun süredir cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.

Yüksekdağ hakkında verilen mahkumiyet kararıyla ilgili istinaf incelemesinin hâlâ tamamlanmadığını vurgulayan Tanrıkulu, Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararlarını hatırlattı.

İki ismin de "Kürt sorununun rehineleri" olduğunu ifade eden Tanrıkulu, derhal serbest bırakılmaları gerektiğini söyledi.

Tanrıkulu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kocaeli Kandıra Cezaevindeyim. Biraz önce Figen Yüksekdağ'ı ve İBB Davasından yargılanan dostlarımızı ziyaret ettim. Figen Yüksekdağ 2016 yılından bu yana, 9 yıldan fazla bir süredir kendisi tutuklu. Hakkında verilen bir karar var. Ancak İstinaf Mahkemesi, İstinaf Dairesi, henüz incelemesini yapmadı Selahattin Demirtaş ile birlikte...Tabi başka tutuklu siyasetçiler de var o dosyada.

Ancak Figen Yüksekdağ'la ile ilgili de 2023 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutukluluğu konusunda ve yargılandığı dosyayla ilgili olarak ağır bir mahkumiyet kararı verdi Türkiye'yle ilgili ve derhal serbest bırakılmasına hükmetti.

Selahattin Demirtaş'la ilgili olarak birden fazla AİHM kararı var. Ancak Hükümet bu kararlara maalesef uymadı şimdiye kadar ve gereğini yerine getirmedi. Hukuksuz bir biçimde, siyaseten sadece Türkiye'nin Kürt meselesinin rehinesi olarak tutuklu tutuluyor cezaevinde.

"TUTUKLUK HALİ BİLEREK VE İSTEYEREK DEVAM ETTİRİLİYOR"

Tam da bu süreçte yargının bu direncinden vazgeçmesi gerekirken, ancak bu tutukluk hali bilerek ve isteyerek devam ettiriliyor AİHM kararına uyulmayarak. Bu süreçler bu şekilde devam ettiği için de maalesef Türkiye'nin Kürt meselesinde yürütülen bu sürece de yurttaşlarımızın beklenen güveni oluşmuyor.

Ben buradan hükümete sesleniyorum: Hem Selahattin Demirtaş hem Figen Yüksekdağ hem de diğer siyasetçiler Kürt meselesinin rehinesidirler. Bu kararı Yargı vermedi, siyaset kurumu verdi. Adalet ve Kalkma Partisinin karar alma mercilerinden çıktı bu kararlar, bu tutuklama kararları. Halen o nedenle devam ediyor.

O nedenle ilk başta siyaset kurumuna, sonra da Yargıya sesleniyorum bir kez daha, bu hukuksuzluğu giderin ve bir an önce tahliye edilmeleri noktasında bir tutumu, bir siyasi tutumu mutlaka alın."