Sezgin Tanrıkulu: "Murat Çalık'a yapılanın tek bir adı vardır; zalimliktir, zulümdür ve vicdansızlıktır"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adli Tıp Kurumu'nun sağlık tetkiklerinin yeniden yapılması hakkında konuştu.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, Adli Tıp Kurumu'nun Murat Çalık’ın sağlık tetkiklerinin yeniden yapılmasına karar verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Murat Çalık İzmir'den alındı, Adli Tıp’a götürüldü, sonra o ağır koşullarda tekrar İzmir’e cezaevine getirildi. Şimdi Adli Tıp diyor ki; bu tetkiklerin hepsi yeniden yapılacak. Tetkikleri yapan kim? Hangi hastane? İzmir'de Üniversite Hastanesi. Bu kadar eziyet yapmayın insanlara.

Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık tutukludur, hükümlü değil. Dolayısıyla Adli Tıp araya girmeden de tutuklamayı inceleyen hakim, mevcut raporlarına bakarak tahliyesine karar verebilir, ev hapsi gibi başka tedbirlere de karar verebilir. Bunları yapmadan bu kadar eziyet etmenizin anlamı nedir? Kendisi hükümlü değil, daha iddianamesi bile yazılmadı. Hüküm alsa, infazına ara verilmesi bakımından veya Cumhurbaşkanı affı bakımından Adli Tıp raporu gerekli olabilir ama tutuklular için böyle bir gereklilik yok.

Neden bu eziyet? Bu, doğrudan doğruya Murat Çalık'ın yaşam hakkına müdahaledir. Yolda veya başka bir zaman dilimi içerisinde bu hastalığın yeterince tedavi edilmemesi nedeniyle bu hastalık daha da ilerlerse bu kararı vermeyenler ne yapacaklar? Biraz vicdan lazım, vicdan! Aldınız İstanbul'dan, gönderdiniz İzmir'e. Neden Silivri Cezaevi’nde kalmadı? Amaç, akrabalarına, eşine, avukatlarına eziyet olsun, kendisi yalnız kalsın. Bunu yapmaya çalıştınız.

Şimdi de oradan oraya sevk ediyorsunuz, tedavisi yapılamıyor ve sağlık hakkından faydalanamıyor, kendisini daha önce tedavi eden hekimler ulaşamıyor. Bunun tek bir adı vardır; zalimliktir, zulümdür ve vicdansızlıktır."