Sezgin Tanrıkulu'ndan Mehmet Şimşek'e özelleştirme soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002–2025 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirmeler ve Türkiye Varlık Fonu uygulamalarına ilişkin iddiaları gündeme taşıdı.

Tanrıkulu, önergesinde şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca büyük fedakarlıklarla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve stratejik kamu varlıkları, 2002 yılından bu yana yürütülen agresif özelleştirme politikalarıyla elden çıkarılmıştır. Ancak bu satışlardan elde edilen gelirlerin şeffaf bir şekilde nereye harcandığı, satış bedellerinin gerçek piyasa değerini yansıtıp yansıtmadığı ve bu süreçte oluşan kamu zararları kamuoyu nezdinde büyük bir soru işaretidir. Özellikle Türkiye Varlık Fonu bünyesine alınan kurumların Sayıştay denetiminden uzak tutulması, 'kamu kaynaklarının denetimsiz kullanımı' endişesini derinleştirmektedir."