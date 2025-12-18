Sezgin Tanrıkulu'ndan Muhittin Böcek açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tutuklu bulunduğu cezaevinde sık sık hastaneye kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in cezaevi koşullarında tutulmasının yaşam hakkı, sağlık hakkı ve insan onuruna uygun muamele ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

Sezgin Tanrıkulu, dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek hakkında sosal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, 5 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan ve ağır kronik sağlık sorunları yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir kez daha hastaneye kaldırıldığını belirtti.

"CEZA İNFAZ REJİMİ YILDIRMA ARACI DEĞİL"

Günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Muhittin Böcek'in, Covid-19 nedeniyle uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydeden Tanrıkulu, "Bugün de pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı" dedi.

Ağır sağlık sorunları bulunan bir belediye başkanının cezaevi koşullarında tutulmasına tepki gösteren Tanrıkulu, "Yaşam hakkı, sağlık hakkı ve insan onuruna uygun muamele ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Ceza infaz rejiminin "bir yıldırma aracı" olmadığını ifade eden Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhittin Böcek'in bizzat dile getirdiği 'Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum' sözleri, yaşananların ne kadar hayati bir noktaya geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cezaevi koşullarının sağlığı açısından uygun olmadığı açıktır ve derhal tahliye edilmelidir.

Buradan açıkça ifade ediyorum: Sağlık durumu bu denli ağır olan bir kişinin tutukluluğunun sürdürülmesi, ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir ve bunun hukuki, vicdani ve cezai sorumluluğu da ilgili tüm makamların üzerinde olacaktır. Kim olursa olsun, hiçbir soruşturma ve tutukluluk süreci, bir insanın yaşamı pahasına yürütülemez."