CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala’yı ziyaret etti. Tanrıkulu, “Sağlığı iyi, 8 yılı geride bıraktı. Herkese teşekkür ve selamlarını iletti” dedi.

  • 03.11.2025 14:24
  • Giriş: 03.11.2025 14:24
  • Güncelleme: 03.11.2025 14:29
Kaynak: ANKA
Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala'yı ziyaret etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda Osman Kavala'yı ziyaret etti.

Kavala'yı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sağlığı iyi. 8 yıldır cezaevinde, 8 yıl bitti. Soranlara, yazanlara ve görüşlerini paylaşanlara çok teşekkür etti" diyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Silivri Cezaevindeyim. Uzun zamandır görüşememiştim Osman Kavala ile. Adalet Bakanlığından aldığım izinle kendisiyle görüştüm. Sağlığı iyi. 8 yıldır cezaevinde, 8 yıl bitti. Soranlara, yazanlara ve görüşlerini paylaşanlara çok teşekkür etti. Sevgilerini, selamlarını ve saygılarını iletti."

