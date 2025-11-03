Sezgin Tanrıkulu, Osman Kavala'yı ziyaret etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri Ceza İnfaz Kurumunda Osman Kavala'yı ziyaret etti.

Kavala'yı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sağlığı iyi. 8 yıldır cezaevinde, 8 yıl bitti. Soranlara, yazanlara ve görüşlerini paylaşanlara çok teşekkür etti" diyen Tanrıkulu, şunları kaydetti: