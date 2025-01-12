Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti

Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret eden CHP'li Sezgin Tanrıkulu "Demirtaş, barış için, adalet için, özgürlük için üzerine düşen ne varsa geçmişten bugüne yapmaya devam edecek" dedi.

Güncel
  • 12.01.2025 15:51
  • Giriş: 12.01.2025 15:51
  • Güncelleme: 12.01.2025 15:57
Kaynak: ANKA
Sezgin Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'yı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

CHP'li Tanrıkulu, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Edirne'deyim. Edirne Kapalı Cezaevinde dostlarım Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret ettim.

Her ikisinin de sağlığı çok iyiydi. Moralleri çok iyiydi. Soran dostlarına, yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize selam ve sevgilerini iletiyorlar.

Kritik bir dönemden geçiyoruz. Dün de önemli bir görüşme yapmıştı, görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştı. Sonuçta barış için, adalet için, özgürlük için üzerine düşen ne varsa geçmişten bugüne yapmaya devam edeceğini ifade etti. Bütün beklentisi yurttaşlarımızın huzuru ve barış için yapılacak çalışmalar. Hepinize Edirne'den selam ve sevgiler."

Selahattin Demirtaşı ziyaret eden DEM Parti heyeti: Büyük moralle ayrılıyoruz
Selahattin Demirtaştan yeni sürece dair ilk açıklama: Abdullah Öcalana destek verdi
Figen Yüksekdağı ziyaret eden DEM Parti heyetinden açıklama: "Üzerimize ne düşerse yerine getirmeye hazırız"
BirGün'e Abone Ol