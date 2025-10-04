Sezgin Tanrıkulu, Silivri Cezaevi'nde tutuklu siyasetçileri ziyaret etti: Türkiye’de hukuk devleti askıya alınmış durumda

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil Silivri Cezaevi'nde tutulan siyasetçi, gazeteci ve aktivistleri ziyaret etti.

Tanrıkulu, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Silivri Cezaevi’nde yıllardır çok sayıda siyasetçi, belediye başkanı, milletvekili, gazeteci, avukat, aktivist, genç ve kadının tutuklu bulunduğuna dikkat çekti. “Silivri Cezaevi yapıldığından bu yana hiç boş kalmadı, sürekli nüfusu arttı” diyen Tanrıkulu, bunun Türkiye’de demokrasinin olmadığının göstergesi olduğunu söyledi.

“YARGI, BU TABLONUN ÖNEMLİ BİR PARÇASI”

Tanrıkulu, “Adalet yerlerde sürünüyor. İddianamesi yazılmadan insanlar aylarca burada rehin tutuluyor. Bir mütalaa vermek için duruşma iki, üç ay erteleniyor” ifadelerini kullandı. Cezaevlerindeki ağır koşulların da Türkiye’deki yargı sisteminin çarpıklığını yansıttığını belirtti.

“BU DÖNEM BİTECEK, ADALET YENİDEN İNŞA EDİLECEK”

CHP’li Tanrıkulu, Silivri’de tutuklu bulunan seçilmiş belediye başkanları, partinin cumhurbaşkanı adayı ve diğer arkadaşlarıyla görüştüğünü, Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci değerlendirdiklerini anlattı. “İnanın bu dönem bitecek” diyen Tanrıkulu, “Türkiye yeniden toplumsal barışını da adaleti de inşa edecek ama bunların hesabı da hukuk kuralları içinde mutlaka sorulacak” dedi.