Sezgin Tanrıkulu’dan Mehmet Şimşek’e köprü ve otoyol özelleştirmelerine dair soru önergesi

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, köprü ve otoyol özelleştirmelerine ilişkin kamuoyuna yansıyan haberleri Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tanırkulu, önergenin gerçekesinde, “Son dönemde kamu mülkiyetinde bulunan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğüne ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Kamuya ait gelir getirici altyapı varlıklarının özelleştirilmesi, genel bütçe gelirleri, kamu mali dengesi, kamu borçlanma ihtiyacı ve geleceğe yönelik mali yükümlülükler açısından doğrudan sonuç doğurmaktadır” dedi.

CHP’li Tanrıkulu’nun Bakan Şimşek’e soruları ise şöyle:

"Kamu mülkiyetinde bulunan köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen herhangi bir mali analiz, fizibilite raporu veya gelir projeksiyonu çalışması yapılmış mıdır?

Yapılmış ise söz konusu mali analiz raporlarında özelleştirme öncesi mevcut gelir projeksiyonu, özelleştirme sonrası beklenen kamu geliri, kamu gelir kaybı veya kazancı öngörüsü ne kadardır?

Özelleştirilmesi planlanan köprü ve otoyolların son 15 yıl içerisinde, yıllar itibarıyla genel bütçeye sağladığı gelir tutarı nedir?

Bu köprü ve otoyolların mevcut durumda kamu mülkiyetinde kalması halinde önümüzdeki 10 yıl, 25 yıl ve 49 yıl için öngörülen toplam gelir tutarı nedir?

Özelleştirme halinde kamuya sağlanması planlanan toplam özelleştirme geliri tutarı nedir?

Bu gelir tutarıyla kamu mülkiyetinde kalması halinde elde edilmesi öngörülen toplam gelir arasında fark hesaplanmış mıdır?

Hesaplanmış ise fark tutarı nedir?

"ÖZELLEŞTİRME HALİNDE GARANTİ ÖDEMESİ SÖZ KONUSU OLACAK MIDIR?"

Özelleştirme halinde Hazine’nin vazgeçeceği toplam gelir tutarı hesaplanmış mıdır?

Özelleştirme halinde Hazine’nin herhangi bir garanti ödemesi, gelir garantisi, araç geçiş garantisi veya döviz bazlı yükümlülük üstlenmesi söz konusu olacak mıdır?

Söz konusu özelleştirme işlemi kapsamında Hazine tarafından üstlenilecek herhangi bir koşullu yükümlülük bulunmakta mıdır?

Bulunmakta ise bu yükümlülüklerin toplam tutarı ve süresi nedir?

Özelleştirme işlemi sonucunda elde edilmesi planlanan gelir tutarı hangi bütçe kalemi altında muhasebeleştirilecektir?

Bu gelirlerin bütçe açığının finansmanında, borç geri ödemesinde, cari harcamalarda kullanılması planlanmakta mıdır?

Özelleştirme gelirlerinin Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan’daki projeksiyonlara etkisi nedir?

Özelleştirme işleminin genel devlet borç stokuna etkisine ilişkin yapılmış bir analiz mevcut mudur?

"ÖZELLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN ETKİ ANALİZİ RAPORU BULUNMAKTA MIDIR?"