Sezgin Tanrıkulu’ndan Mustafa Çiftçi’ye "Ali Yerlikaya" sorusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye, Ali Yerlikaya döneminin uygulama ve icraatlarını sordu.

Tanrıkulu, Çiftçi’ye, "Yerlikaya dönemindeki düzenlemelerden kaçı doğrudan temel hak ve özgürlükleri sınırlandırıcı niteliktedir? Yerlikaya döneminde başlanıp tamamlanamayan projeler nelerdir? Kayyım uygulamalarıyla ilgili olarak yerel demokrasi ilkesine uygun yeni bir yaklaşım benimsenmiş midir" sorularını yöneltti.

Tanrıkulu, Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığı; kamu düzeni ve güvenliği, kolluk hizmetleri, yerel yönetimler, göç yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, sivil toplum ilişkileri, nüfus ve vatandaşlık işlemleri, sınır güvenliği, insan hakları uygulamaları ve temel özgürlüklerin korunması bakımından devletin en kritik idari organlarından biridir.

"KARARLARININ ŞEFFAF BİÇİMDE AÇIKLANMASI ANAYASAL BİR ZORUNLULUKTUR"

Sayın Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı döneminde (2023–2025), kamuoyuna yansıyan uygulamalar; kolluk yetkilerinin genişletilmesi, güvenlik merkezli politikaların ağırlık kazanması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik müdahaleler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gözaltı ve tutuklama uygulamaları, sınır dışı işlemleri, göçmen politikaları, kayyum uygulamaları ve yerel yönetimlere yönelik idari tasarruflar bağlamında ciddi tartışmalara neden olmuştur.

Öte yandan, kamu yönetiminin sürekliliği ilkesi gereği, bakanlıklar kişilere bağlı değil kurumsal yapılardır. Bu nedenle yeni İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi döneminde; önceki dönemden devreden idari dosyaların, devam eden projelerin, tamamlanmayan reform süreçlerinin, hukuka aykırılık iddialarının, insan hakları ihlallerine ilişkin dosyaların, ulusal ve uluslararası yargı organlarının kararlarının şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanması ve denetlenebilir olması anayasal bir zorunluluktur."

"BAKANLIĞINIZ DÖNEMİNDE AÇIKLANACAK STRATEJİK PLANLAR NELERDİR?"

Sezgin Tanrıkulu’nun Bakan Mustafa Çiftçi’ye yönelttiği sorular şöyle: