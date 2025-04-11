Sezin’in ölümüne sebep olan sürücünün ev hapsi kaldırıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 10 Aralık 2024 tarihinde annesinin aracından telefon almak üzere karşıdan karşıya geçen 9 yaşındaki Sezin Sezgin’e araçla çarparak ölümüne neden olan sanık H.Ö.’nün yargılandığı davanın ilk duruşması dün görüldü.

Çarşamba 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme H.Ö.’nün ev hapsi cezasını kaldırdı.

H.Ö. hakkında hazırlanan iddianamede “yaya Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü H.Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı” yer aldı.

Raporda ayrıca “H.Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu” belirtildi.

"TUTUKSUZ YARGILANMASINA ÇOK ÜZÜLÜYORUZ"

Sezin Sezgin’in avukatı Özlem Sezgin Azal, "Kanunlarımız ne yazık ki caydırıcı nitelikte değil. Bu verilen her bir cezasızlık aslında başka bir ölümün zeminini hazırlamakta. Sezin’i maalesef elim bir trafik kazasında kaybettik. Biz gerçekten şu durumda tutuksuz yargılanmasına çok üzülüyoruz. Hak ettiği cezayı yargılamanın sonunda alacağını düşünüyoruz. Başka Sezin’ler ölsün istemiyoruz. Kamu vicdanına ve vicdanı olan herkese sesleniyorum, bizlere destek olmanızı rica ediyorum" dedi.

Avukat Harun Uyanıkoğlu ise "Kelepçenin kaldırılmış olması bizi üzmüştür. Dosyada bize göre halen toplanmayan deliller var. Sezin, video kaydının 11'inci saniyesinde yolun tam ortasında, 13'üncü saniyesinde de sanığın kendisine çarptığını görüyoruz. 2 saniyelik bir aşamada sanık çok rahat frene basabilir. Bugün bir ölüme neden olmayabilirdi. Sayın hâkim tarafından keşif kararı verildi. Bilinçli taksir olup olmadığı hususunun araştırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.