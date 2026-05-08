Şezlong bulamayan turist açtığı davayı kazandı: Bin euro ödenecek

Yunanistan’da iki sene önce ailesiyle gittiği tatilde gün içinde şezlong bulamayan Alman turist, açtığı davayı kazandı.

Tur şirketini sorumlu tutan mahkeme, aileye yaklaşık bin euro tazminat ödenmesine hükmetti.

Kimliği açıklanmayan turist, tatil boyunca her sabah gün doğmadan kalkıp yaklaşık 20 dakika boyunca şezlong aradığını ancak diğer tatilcilerin havluyla yer kapması nedeniyle başarılı olamadığını anlattı.

The Guardian'da yer alan habere göre Kos Adası'ndaki lüks bir otelde tatil yapan Alman turist, yol masraflarıyla birlikte tatil için toplam harcamasının 7 bin euro'yu bulduğunu söyledi.

Şikâyetin ardından turistin ailesine otel tarafından bir miktar geri ödeme yapıldı ancak Hannover Asliye Mahkemesi geçen ay, dört kişilik ailenin 986,70 euro'luk daha yüksek bir tutara hak kazandığına hükmetti ve sorumluluğun Almanya’daki tur şirketine ait olduğuna karar verdi.

"MÜŞTERİLER SORUNU KENDİ BAŞLARINA ÇÖZMEMELİ"

Mahkeme, tatilcilerin başka müşterilerin havlularını kaldırarak sorunu kendi başlarına çözmek zorunda bırakılamayacağını belirtti. Kararda, tur şirketinin otelle birlikte makul bir şezlong düzeni sağlama yükümlülüğü olduğu vurgulandı.