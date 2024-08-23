Şezlongsuz Datça İnisiyatifi'nden eylem: Bütün kıyılar ortak yaşam alanıdır

Muğla’nın Datça ilçesinde, kıyıların işgallerine karşı mücadele eden ve bu işgallere dikkat çeken Şezlongsuz Datça İnisiyatifi, Datça Belediyesi önünde havlu, şişme havuz ve şişme botla eylem yaparak belediye önünde açıklama gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, Datça Belediye Başkanı’na sunulan kıyı işgalleri raporunun akıbeti soruldu.

Açıklamada, “Datçalılar olarak hiç kimsenin ceketine oy vermediğimiz gibi; her ne kadar ötekileştirici ve düşmanca bir nitelikte kullanılsa da, Gezi'de çapulcu hakaretini nasıl taşıdıysak, ‘halkın dalkavukluğunu’ yapmayı da onurla üstleniyor ve sesleniyoruz: Dalkavuklar burada, kıyıları savunuyor! Geçmişte başbakanlardan biri tarafından kullanılan "Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz" ifadesinden 30 yılı aşkın zaman sonra gelinen yer Anayasanın hiçe sayıldığı; Datçalıların asla kabul etmeyeceği şiddet ve faşizmdir” denildi.

Anayasa ve Kıyı Kanunu’na aykırı bir biçimde kıyıların işletmelere peşkeş çekildiğinin kabul edilmediği ve mahkeme kararlarının uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, “Halk plajı kavramını kabul etmiyoruz; bütün kıyılar, canlı cansız tüm varlıklar olarak hepimizin ortak yaşam alanıdır. Belediyenin bu ekolojik perspektifle, doğayı yok eden sermayeden değil, bir arada eşit yaşamı benimseyen halktan yana tavır almasını talep ediyoruz. Anayasal ve yasal hakkımız olan, kıyılara ücretsiz ulaşmayı istiyoruz. Sadece Datça'da değil, tüm Türkiye'de yükselen bu talebe, Datça Belediyesi'nin de kulak vermesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Datça Belediyesi Başkanı Aytaç Kurt’a kıyı işgalleriyle sorular yöneltilen açıklamada, şunlar dile getirildi: “Bizler kıyı savunucuları olarak, mücadele gücümüzü kamusal haklılığımızdan alıyoruz. Bize çapulcu diyenlere yıllar önce verdiğimiz cevabı, dalkavuk diyenlere de hatırlatmak isteriz. Bizler binlerce dalkavuktan oluşan halkız, sizler önce yaşam alanlarını savunan Datçalılardan özür dileyecek ve sonra kıyıları koruma konusunda verdiğiniz sözleri tutacak mısınız?”