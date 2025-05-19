Sezon kapanıyor, festivaller başlıyor

Deniz Burak BAYRAK

Ülkede hava ısındı, festival mevsimi başladı. Dört bir taraftan cazdan sinemaya, gastronomiden klasik müziğe kadar kültür-sanat dünyasından festival haberleri geliyor. İki kıtanın ortasında kültürler arası bir köprü olan İstanbul’da da ülkenin ve yakın coğrafyanın ilgiyle izlenen festivallerinden olan İstanbul Uluslararası Opera ve Bale Festivali 16’ncı kez sanat çağrısı yapmaya başladı.

Festival, ‘La Diva Turca’ Leyla Gencer anısına düzenlenen Gala Konser ile başladı.

Gencer’in ölüm yıl dönümünde onu onurlandıran bir konser havası esti Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda. Tan Sağtürk’ün açılış konuşmasıyla başlayan konser, opera tarihinin icrası zor eserlerinden seçilmiş müzikal değeri çok yüksek aryalardan oluşuyordu. Verdi, Donizetti, Mascagni, Rossini, Bellini ve Puccini’nin başyapıtları olan La Forza Del Destino, Anna Bolena, Rigoletto, Macbeth, Cavalleria Rusticana, Il Barbiere di Siviglia, Otello, I Puritani, Norma, Manon Lescaut ve Otello’dan oluşan program, tarifi zor güzellikte bir konser akşamı yaşanmasını sağladı. İtalyan operasının ruha işleyen tınıları, şiirsel librettoları ve konuk olarak orkestrayı yöneten ünlü Bulgar Şef Nayden Todorov’un ustalıklı eşliği bir vitrin olarak İstanbul’a yakışır uyumdaydı.

Gecenin solist sanatçılarının Gencer ile özel bir bağı var. La Scala Akademisi'nde, atölye eğitimleri almış ve Leyla Gencer Opera Yarışması’ndan ödüllü Türk ve yabancı sanatçılar sahnedeydi. Soprano Nazlı Deniz Süren ve Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan, Gencer’in repertuvarını büyüleyici bir icra yeteneğiyle seslendirdiler. Söz etmemiz gerekir ki solistler arasında seyircilerin bütün ilgisini üzerlerine çeken iki yabancı konuk sanatçı vardı: 10’uncu Leyla Gencer Şan Yarışması kazananı Çinli bas Li Huanhong ile 23’üncü Uluslararası Ottavio Ziino Opera Yarışması kazananı Güney Koreli bariton Sung - Hwan Damien Park. Li Huanhong’un ‘Macbeth’ ile Sung - Hwan Damien Park’ın ‘Figaro’ yorumu kolay kolay unutulacak gibi değil. Festival 3 Haziran’a kadar sürecek.

BİFO DA SEZONU KAPATTI

Festivaller başlarken sezonu kapatan orkestraların konserlerine de birer birer tanık oluyoruz. 25 yıldır dünya çapında, eşine az rastlanır bir başarıyla varlığını sürdüren Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) da perşembe günkü ‘Yüzyılın Yankıları’ başlıklı konser ile sezonu kapatanlardan oldu. Carlo Tenan yönetimindeki orkestranın konuk solisti Ziyu He; 2017’de henüz 17 yaşındayken, Adam Fischer yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası ile verdiği ilk konser ile dikkatleri üzerine çeken, olağanüstü bir keman virtüözü. Çinli müzisyen, Benjamin Britten’in 15 numaralı, re minör Keman Konçertosu’nu sürükleyici bir tuşe ile seslendirdi. Dinmeyen alkışlardan bise çıkan He, İspanyol besteci Francisco Tárrega’nın klasik gitar için bestelediği ‘Alhambra’nın Anıları’nı kemanıyla yorumladı. Programda; Turner Walton’un Johannesburg Festival Uvertürü, Gustav Mahler’in tamamlayamadığı 10’uncu Senfonisi’nin ‘Adagio’ tempo başlıklı tek bölümü ile Richard Wagner’in Tannhäuser Uvertürü yetkince seslendirilen diğer parçalardı.