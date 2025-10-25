Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor: Icardi için İtalyan devi devrede

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldızın takımdan ayrılacağı iddiaları gündeme geldi.

İtalyan basınından Calciomercato’da yer alan habere göre; Milan, Icardi'yi istiyor.

Teknik direktörlük görevi için Massimiliano Allegri’yle anlaşan Milan, geçtiğimiz sezonki kötü performansının ardından bu sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Allegri’nin şampiyonluk için ara transfer döneminde takviye istediği, özellikle savunma ve hücum hattına hamle yapılmasını talep ettiği belirtildi.

Icardi için, “Galatasaray'dan Mauro Icardi hayali var. Serbest kalacak Vlahovic yaz transferi için düşünülüyor ve Premier Lig'den Joshua Zirkzee ve Gabriel Jesus gibi fırsatlar da var” ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Icardi özellikle ilk iki sezonunda şampiyonluklarda başrolü oynamıştı. Arjantinli oyuncu bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 11 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.