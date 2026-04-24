Sezon tarihi grevle açılacak

Muğla'nın tatil ilçesi Bodrum'da tarihi grev bugün başlıyor. Hapimag Sea Resort Garden Otel'de çalışan TOLEYİS'te örgütlü turizm işçileri bugün grev pankartını işyerine asacak. İşçiler, patronun devirdiği toplu iş sözleşmesi (TİS) masasının derhal kurulması ve kazanılmış haklarının sözleşme ile güvenceye alınmasını talep ediyor. 373 işçi, otelde grev ateşini bugün yakıyor.

OTELDE KONAKLAMA ON BİNLERCE LİRA

Önceki sezon gecelik ücretleri kişi başı 20 bin lira seviyesine çıkan otelde, bu yılın Temmuz ayı için rezervasyon ücretleri de 30-60 bin lira bandında değişiyor. İsviçre merkezli çok uluslu sahiplik yapısıyla Hapimag, bölgede tanınan bir otel. Sendika, otelde konaklayanlar için de Almanca, İngilizce ve Rusça broşürler hazırladı. Emekçiler, burada tatil yapanları da dayanışmaya çağırdı.

TOLEYİS Marmaris Şube Başkanı Ersin Sancaklı, greve büyük bir coşkuyla başladıklarını anlattı. 30 yıldır örgütlü oldukları ve iki yılda bir toplu iş sözleşmesi yeniledikleri işyerindeki görüşmelerin nasıl tıkandığını anlatan Sancaklı, "Sözleşme süremiz 31 Aralık'ta bitince Bakanlık'a yetki başvurusunda bulundu. Yetkiyi yeniden almamızla 26 Ocak'ta teklif taslağını işverene ilettik. İşveren, ilettiğimiz taslağa hiç bakmadan 'Biz görüşmeyeceğiz' diyerek anlaşmazlık tutanağı tuttu. Patronu defalarca masaya çağırmamıza rağmen gelmedi. Yasal arabuluculuk döneminde de hiçbir teklif verilmedi. Burada 26 Ocak'ta başlayan yeni TİS görüşmelerinde işverenden bir tane dahi teklif sunulmuş değil" dedi. Sancaklı, zam taleplerinin TÜİK değil, Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan enflasyon oranına göre bir ücret artışı olduğunu, ancak işverenin pazarlık dahi yapmadan masayı adeta devirdiğini ifade etti.

PATRONUN HEDEFİ SENDİKASIZLAŞTIRMAK

Otelde emekçilerin maruz bırakıldığı mobbingin altını çizen Sancaklı, "İşyerinde işçileri toplayarak zorla sendikadan istifa ettirmeye çalıştılar. İstifa etmezlerse işten çıkaracaklarını söylediler. Bu otelin Türkiye direktörü olan Kerem Demirkol, işçilere sendikada ısrar ederlerse taşeronlaşmaya gideceğini, yurtdışından işçi getirip onlarla çalışacağını söyledi. Bunlar etkili olmayınca da bölüm bölüm gezerek mobbing yaptı. Avukatları Süleyman Başterzi 'Biz size sendikanın istediğini verelim, siz istifa edin, sendikaya ihtiyaç yok zam için' dedi. Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı müfettişlerine başvurduk. Zaten müfettişlerin incelemesi tamamlandı, şimdi raporu bekliyoruz" dedi.

GREV KARARI GÜVEN VERDİ

İşçilerin önce istifa baskısıyla sendikadan ayrılmaya zorlandığını söyleyen Sancaklı, grev kararıyla durumun tersine döndüğünü söyledi. "Grev kararı işçiye güven verdi. Üyelerimiz de zorla istifa ettikleri sendikalarına birer birer geri döndü. Sendika olarak grev süresince işçilere ücretlerinin yüzde 50 fazlasını ödeyeceğimizi taahhüt ettik, market desteği de oluşturduk. Sendika olarak işçilerle bir arada durmaya devam edeceğiz. Bodrum halkı, dernekler, partiler de büyük destek veriyor. Yaktığımız ateş Bodrum'da turizm emekçileri için yeni bir canlanma olacak. Tüm turizm emekçilerine de grevimiz güç verecek. Her krizde faturanın kesildiği işçinin hakkı için derhal masaya oturmak istiyoruz" dedi.