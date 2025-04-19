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Sezonun en iyi beşi açıklandı

Spor
  • 19.04.2025 05:00
  • Giriş: 19.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 19.04.2025 05:00
Sezonun en iyi beşi açıklandı

Spor Servisi

Euroleague'de normal sezonun en iyi 5 oyuncusu belli oldu. Başantrenör ile takım kaptanlarının yüzde 35'er, medyanın yüzde 20 ve taraftarların yüzde 10 paya sahip olduğu oylamada normal sezonun en iyi 5 oyuncusu seçildi.

Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis, üst üste ikinci kez en iyi 5 oyuncu arasında yer aldı. Hayes-Davis ile birlikte Bayern Münih'ten Carsen Edwards, Panathinaikos'tan Kendrick Nunn, Paris Basket'ten TJ Shorts ve Olympiakos'tan Sasha Vezenkov en iyi 5 oyuncu seçildi.

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