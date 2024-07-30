Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sezonun en iyi oyunları yeniden sahnelenecek

Kültür Sanat
  • 30.07.2024 06:00
  • Giriş: 30.07.2024 06:00
  • Güncelleme: 30.07.2024 08:25
Sezonun en iyi oyunları yeniden sahnelenecek
"Fosforlu Cevriye"

Oktay EVSEN

İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği Açık Hava Yaz Oyunları ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ağustos ayında sanatseverleri büyük ilgi gören oyunları Fosforlu Cevriye, İki Efendinin Uşağı ve Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi’yle buluşturuyor.

Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Fosforlu Cevriye; 13, 14 Ağustos saat 21.00’de, Carlo Goldoni’nin yazdığı, Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; 16 Ağustos saat 21.00’de, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi; 17 Ağustos saat 21.00’de sahneleniyor.

BirGün'e Abone Ol