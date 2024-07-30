Sezonun en iyi oyunları yeniden sahnelenecek
Oktay EVSEN
İBB Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği Açık Hava Yaz Oyunları ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ağustos ayında sanatseverleri büyük ilgi gören oyunları Fosforlu Cevriye, İki Efendinin Uşağı ve Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi’yle buluşturuyor.
Suat Derviş’in yazdığı, Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği Fosforlu Cevriye; 13, 14 Ağustos saat 21.00’de, Carlo Goldoni’nin yazdığı, Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; 16 Ağustos saat 21.00’de, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal’in Tuhaf Hikâyesi; 17 Ağustos saat 21.00’de sahneleniyor.