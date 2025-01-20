Sezonun flaş ekiplerinden Göz Göz durdurulamıyor

Spor Servisi

Süper Lig'in 20. haftasında sezonun flaş ekibi Göztepe sahasında Antalyaspor'u 1-0 ile geçti. Büyük bir çekişmeye sahne olunan Gürsel Aksel Stadı’ndaki karşılaşmada ev sahibi takımın golünü Juan Santos Da Silva attı.

Sahadan üç puanla ayrılan Göz Göz böylece 19. hafta sonunda puanını 34'e çıkararak dördüncü sıradaki yerini korudu. Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı sarı-kırmızılı ekip haftaya ise lig ikincisi Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile karşılaşacak. Antalyaspor ise 21 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor. Birinci Lig'de ise Boluspor deplasmanda Iğdır FK'yi yenerek üst sıralardaki yerini korudu.