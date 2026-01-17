Sezonun ilk grand slami Avustralya Açık’ta heyecan başlıyor

Tenis sezonunun dört büyük turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 114’üncü kez kapılarını açıyor.

Fransa Açık, Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte grand slam takviminin en önemli duraklarından biri olan turnuvada ana tablo karşılaşmaları yarın TSİ 03.00’te başlayacak.

Melbourne Park’ta oynanacak organizasyon, 1 Şubat’ta yapılacak tek erkekler finaliyle sona erecek.

Son iki yılda 1 milyondan fazla izleyiciyi tribünlere çeken Avustralya Açık, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne olacak.

ÖDÜL: 111,5 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI

2026 Avustralya Açık’ta toplam 111,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,2 milyar TL) para ödülü dağıtılacak. Bu rakam, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 16’lık artış anlamına geliyor.

Tek kadınlar ve tek erkekler şampiyonları, 4,15’er milyon Avustralya doları ödülün sahibi olacak.

Son 8 grand slam turnuvasında şampiyonlukları eşit paylaşan dünya 1 ve 2 numarası Carlos Alcaraz ile Jannik Sinner, turnuvanın en büyük favorileri olarak gösteriliyor.

İspanyol Alcaraz, Avustralya Açık’ı kazanması halinde kariyerinde dört büyük turnuvayı da kazanarak “kariyer grand slam” yapan en genç erkek tenisçi unvanını elde edecek. 22 yaşındaki tenisçi, Melbourne’de şu ana kadar çeyrek finalin ötesine geçemedi.

Sert kortta elde ettiği 3 grand slam zaferi bulunan Jannik Sinner ise Avustralya Açık’ta üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor. 24 yaşındaki İtalyan raket, ünvanını koruyarak erkekler tenisindeki hakimiyetini pekiştirmek istiyor.

DJOKOVIC TARİHİN PEŞİNDE

Kariyerinde 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, Avustralya Açık’ta bir kez daha tarihe geçme hedefiyle korta çıkacak. Sırp tenisçi, 10’u Avustralya Açık olmak üzere elde ettiği bu başarıyı bir adım ileri taşıyarak, “tarihte en fazla grand slam kazanan tenisçi” unvanını tek başına almak istiyor.

38 yaşındaki Djokovic, şampiyon olması halinde ayrıca Avustralya Açık’ı kazanan en yaşlı erkek tenisçi rekorunu da Ken Rosewall’dan devralacak.

Kadınlar tenisinde gözler Iga Swiatek’te olacak. Polonyalı tenisçi, Avustralya Açık’ı kazanarak kariyerindeki tek eksik grand slam kupasını tamamlamayı amaçlıyor.

Kariyerinde 6 grand slam zaferi bulunan Swiatek, Melbourne’de daha önce iki kez yarı final oynadı. Son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka ise geçen sezon finalde kaybettiği ünvanını geri almak istiyor. Belaruslu tenisçi, Brisbane’de kazandığı turnuvayla Avustralya Açık öncesi formda olduğunu gösterdi.

ABD’li Coco Gauff da son yıllardaki yükselişini sürdürerek zirve yarışına ortak olmayı hedefliyor.

ZEYNEP SÖNMEZ ANA TABLODA

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele edecek. Dünya sıralamasında 112’nci basamakta bulunan Zeynep, ilk turda 11 numaralı seribaşı Rus tenisçi Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.

1905 yılında Avustralasya Şampiyonası adıyla başlayan turnuva, 1969’dan itibaren Avustralya Açık ismini aldı. 1988’den bu yana Melbourne Park’ta düzenlenen organizasyon, çim korttan sert zemine geçişiyle tenis tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Turnuvanın ana kortu olan Rod Laver Arena, adını dört grand slam turnuvasını da kazanan efsane tenisçi Rod Laver’dan alıyor. Günümüzde kullanılan “greenset” zemin, topun daha az yükseldiği ve rallilerin daha dengeli oynandığı bir oyun yapısı sunuyor.

REKORLAR VE “EN”LER

Avustralya Açık tarihinde tek erkeklerde en fazla şampiyonluk yaşayan isim Novak Djokovic (10) olurken, kadınlarda zirve Margaret Court (11)’a ait. En genç şampiyonlar Ken Rosewall ve Martina Hingis, en yaşlı kazananlar ise Ken Rosewall ve Thelma Coyne Long olarak kayıtlara geçti.