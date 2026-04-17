SGK 2026 Personel Alımı: Sosyal Güvenlik Kurumu 100 Denetmen Yardımcısı Alımı Başvuru Tarihleri ve Şartları

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için beklenen duyuru geldi! SGK 2026 personel alımı kapsamında 100 denetmen yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru tarihleri, şartlar ve sınav sürecine ilişkin detaylar açıklanırken, adaylar süreci yakından takip etmeye başladı. Peki, SGK denetmen yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek? İşte tüm ayrıntılar…

SGK 100 DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

SGK başvuruları ne zaman? sorusu adayların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Açıklamaya göre başvuru süreci:

Başlangıç: 17 Nisan 2026

Bitiş: 03 Mayıs 2026 saat 23.59

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu İşe Alım ekranı aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Önemli bir detay olarak; şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sadece online başvurular geçerli sayılacak.

SGK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI 2026

SGK denetmen yardımcısı alımı için adaylarda hem genel hem de özel şartlar aranıyor. İşte başvuru şartları:

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan şartları taşımak

Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak

35 yaşını doldurmamış olmak (Ocak ayı itibarıyla)

Eğitim Şartı

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Yurt dışı mezunları için YÖK onaylı denklik belgesi sunmak

KPSS Şartı

2024 veya 2025 KPSS’den en az 70 puan almak

SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI SINAV SÜRECİ

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sözlü sınava davet edilecek. Sınav süreci şu şekilde planlandı:

Sınav Türü Tarih Yer Sözlü Sınav 15 - 26 Haziran 2026 Ankara (Çankaya - SGK Emeklilik Hizmetleri GM)

Sözlü sınav, Ankara’da Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

SGK DENETMEN YARDIMCISI NE İŞ YAPAR?

Denetmen yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun taşra teşkilatında görev yaparak kurumun denetim faaliyetlerinde aktif rol alır. Kurumun işleyişine katkı sağlayan bu kadro, saha denetimleri ve incelemelerle önemli bir görev üstlenir.

BAŞVURU SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurular yalnızca online yapılmalıdır

Belgeler eksiksiz yüklenmelidir

KPSS puanı şartı sağlanmalıdır

Yaş kriteri dikkatle kontrol edilmelidir

