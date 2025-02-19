SGK 9 yıldır enjektöre 17 kuruş ödeme yapıyor

İğne ucu ve şeker ölçüm stripleri gibi ürünlere SGK’nin ödediği komik rakamların hastaları mağdur ediyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, SGK'nin 9 yıldır enjektörlere 17 kuruş ödeme yaptığını ve bunu güncellemediğini belirterek "Ülkemizde 17 kuruşa verilen hiçbir şey kalmadı. Artık çok düşük kalan bu rakamın düzeltilmesi, ayrıca diyabet hastalarımızın iğne uçları ve stripleri için ödenen tutarların da hastalarımızı mağdur etmeyecek seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir" dedi.

Saydan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “SGK, insülin iğne ucu, şeker ölçüm striplerine normal satış fiyatının çok altında ödeme yapıyor. Bu durum diyabet hastalarımızı mağdur ediyor. İnsülin iğne ucuna 54 lira ödeyen kurum, şeker ölçüm stripine de 57 lira ödüyor. Eczanelerimizde iğne uçlarından markasına göre ortalama 100 lira, şeker ölçüm striplerinde ise ortalama 150 lira fark alınıyor. Bunun üzerine bir de yakın zamanda yüzde 542 oranda artan muayene ücretleri ile kurumun en ucuz ilacı ödediği için çıkan ilaç fiyat farkları eklenince hastalarımız maddi anlamda zorlanıyor" diye konuştu.

FİYATLAR GÜNCELLENMELİ

Aile hekimlerinde yazılan her bir kutu ilaç için yurttaşın ödediği rakamın değişmediğini, 3 kutu ilaca kadar 3 lira, sonrasında ise her bir kutu ilaç için bir lira ücret eklendiğini anımsatan Saydan, şöyle devam etti: