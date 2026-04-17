SGK avukatını öldüren sanık hakim karşısında: Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Yalova'da, SGK avukatı Zekeriya Polat’ı (32) kurumdaki odasında tabancayla öldüren tutuklu sanık Hamza Hanedar (57), "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların yakınları ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ve çok sayıda avukat katıldı.

"KOLUNU KULLANMASIN DİYE ATEŞ ETTİM"

Savunmasını yapan sanık Hamza Hanedar, felç geçirdiği için emeklilik başvurusu yaptığını, ancak bağlanan maaşının bir yıl sonra kesildiğini belirtti. Açtığı davayı kaybetmesi üzerine 53 bin TL’lik vekalet ücreti ve dosya masrafı çıkarıldığını, bu nedenle kredi kartına bloke konulduğunu söyleyen Hanedar, olay gününü şöyle anlattı:

"Banka kartlarıma blokeyi avukat Zekeriya Polat'ın koydurduğunu öğrendim. Odasına gidip konuştum. 'Borcun var' deyince sağ elimi kullanamadığım için sol elimle silahı çıkartıp, 'Ben sağ kolumu kullanamıyorum, o da kullanmasın' diyerek ateş ettim. Amacım öldürmek değildi."

AİLE VE BAROLARDAN TEPKİ

Duruşmada söz alan Zekeriya Polat’ın annesi Havva Polat, oğlunun hiçbir hatası olmadığını belirterek şikayetçi oldu. Eşi Semiha Polat ise 3 yaşındaki çocuklarının babasını sorduğunu dile getirerek en ağır cezanın verilmesini talep etti.

TBB Başkanı Erinç Sağkan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Polat’ın engelli kadrosunda görev yapan, zor şartlarda eğitimini tamamlamış bir kamu görevlisi olduğunu vurgulayarak, "Meslektaşımız sadece bir mahkeme kararını icraya koyduğu için görevi başında katledildi. Barolar olarak davanın takipçisiyiz" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında; sanığın "tasarlayarak" ve "kamu görevlisini görevinden dolayı öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Ayrıca ruhsatsız silah taşımak suçundan da cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.