SGK Başkanı'nın açıklamaları Komisyon’da tartışma yarattı

BirGün/ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt arasında tartışma yaşandı.

SGK Başkanı Raci Kaya’nın, kurumun mali dengesindeki bozulmayı erken emeklilik ve uzayan yaşam süresine bağlayan açıklamasını gündeme getirdi. Ağbaba, "SGK Başkanı 'emekliler geç ölüyor' diyor" dedi. AKP’li Kurt ise, "Yanlış anlamışsın, sen ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın" ifadelerini kullandı. Ağbaba ise Kurt'a tepki göstererek, "O 'cahil' lafını sana yediririm, ahlaksız adam. Ahlaklı ol biraz. Haddini aşma" dedi.

Ağbaba, SGK Başkanı Raci Kaya’nın, "Kurumun mali dengesindeki bozulmayı erken emeklilik ve vatandaşların uzayan yaşam süresine bağlayan" açıklamasını gündeme getirerek, "SGK Başkanı 'emekliler geç ölüyor' diyor. 'Emekliler uzun yaşadığı için batıyoruz' dedi. Emekliler kadar başınıza taş düşsün" diye konuştu.

AKPLİLER İLE CHP'LİLER ARASINDA TARTIŞMA

Ağbaba'nın konuşmasına AKP’li isimler tepki gösterdi. AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, SGK Başkanı'nın sözlerinin çarpıtıldığını savununca Ağbaba, "Açıp tutanakları bakın, gerçi siz yoktunuz o gün uyuyordunuz o saatte" dedi. Kurt ise Ağbaba'ya yönelik, "Yanlış anlamışsın, sen ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın. Okuduğunu anlamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Ağbaba ise, "Ne konuştuğunu bil, sana çok ağır cevap veririm. O 'cahil' lafını sana yediririm. Saygısızlık yapma, cahil sensin utanmaz, ahlaksız adam. Ahlaklı ol biraz. Haddini aşma" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Muş, milletvekillerine saygılı olmaları konusunda uyarıda bulundu.