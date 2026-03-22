SGK borçları Meclis gündeminde: Mehmet Şimşek'e 13 soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin küçük esnaf ve dar gelirli yurttaş üzerindeki etkilerine dikkat çekerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yazılı soru önergesi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan önergede Tanrıkulu, artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle yurttaşların harcamalarının temel ihtiyaçlarla sınırlı kaldığını, bunun da iç piyasada ciddi daralmaya yol açtığını belirtti.

"ESNAF SİFTAH YAPAMADAN KEPENK KAPATIYOR"

Ekonomik daralmanın ticari hayatın tüm aktörlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Tanrıkulu, özellikle küçük esnafın zor durumda olduğunu ifade etti. Bayram dönemlerinde dahi beklenen hareketliliğin yaşanmadığını belirten Tanrıkulu, birçok esnafın gün içinde hiç satış yapamadan iş yerini kapattığını söyledi.

Kira, çalışan ücretleri ve diğer giderlerin karşılanamadığına dikkat çeken Tanrıkulu, vergi ve prim borçlarını ödeyemeyen esnafa yönelik e-haciz uygulamalarının da ekonomik faaliyetleri durma noktasına getirdiğini ifade etti.

SGK BORÇLARI

Önergede, vergi ve SGK borçları nedeniyle başlatılan e-haciz işlemlerinin sayısı ve bu uygulamalardan etkilenen esnaf sayısı da Bakan Şimşek’e soruldu. Tanrıkulu ayrıca, e-haciz nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kalan işletmelere ilişkin veri olup olmadığını gündeme getirdi.

Esnaf temsilcilerinin borçların yeniden yapılandırılması ve makul taksitlendirme modelleri talep ettiğini aktaran Tanrıkulu, bu kapsamda yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu. Mevcut yapılandırmalardan yararlanamayan esnaf için özel ödeme modelleri geliştirilip geliştirilmeyeceği de önergedeki sorular arasında yer aldı.