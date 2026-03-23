SGK borcu bahanesi: AKP'den belediyelere yeni kıskaç hazırlığı

AKP’nin belediyeleri kıskaca alacak yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Düzenleme ile SGK borcu ve personel gideri bahanesi ile belediyelerin harcamalarına sıkı denetim getirilmesi planlandığı öğrenildi.

SGK VE PERSONEL BAHANESİ

Yandaş Türkiye gazetesinin haberine göre personel giderlerinin yüzde 30-40’ı aşmaması için yeni tedbirlerin yer alacağı taslak ile belediyelerin ihale süreçlerine şeffaflık getirilmesi, merkezî idare ile belediyeler arasında giderek artan yetki tartışmalarına son verilmesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının yeniden belirleneceği iddia ediliyor. Ayrıca SGK primlerinin kaynakta kesilmesi de planlanıyor.

YENİ TEDBİRLER

Taslakta "görevini yerine getirmediği" iddia edilen belediyelere yönelik yeni tedbirler alınması, ön hazırlığı hem teknik hem idari hem ihtiyaç anlamında çok iyi yapılmamış projelere kaynak tahsisinin önüne geçilmesi, belediyelerin borç yönetiminin belli kriterlere bağlanarak, mevcut borç yüklerinin tasfiyesi için orta-uzun vadeli programlar oluşturulmasına yönelik adımlar atılması planlanıyor.

FATURA YÖNETİCİYE KESİLECEK

Yine herhangi bir kamu zararının tespit edilmesi durumunda, bu zararın yöneticilere rücu ettirilmesi ve imar değişikliklerinin sıkı kurallara bağlanması gibi başlıkların da AKP’nin taslağında yer alacağı öğrenildi. Taslakta ayrıca belediyelerin yaptığı harcamaların belli periyotlarda internet sitelerinden kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili bir düzenleme de bulunuyor.

AKP’nin yerel yönetimler reform taslağının yasalaştırılmasına ilişkin takvim kısa süre içinde netleştirileceği iddia edildi.