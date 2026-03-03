SGK, boşanan yüzlerce kişinin aylığını kesti: Yasal süreç başlatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl yaptığı denetimlerde, "yetim maaşı alabilmek için evli olduğu kişiden boşanan fakat boşandığı kişiyle aynı evde yaşamaya devam eden" 2 bin 606 kişiynin aylığını kesti.

SGK, "kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik" denetimlerine devam ediyor.

"HİLELİ BOŞANMALARA" KARŞI 3 BİN 936 DENETİM YAPILDI

Geçen yıl kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğunu belirleyen Kurum, "hileli boşanmalara" karşı da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2024'te, "yetim maaşı alabilmek için evli olduğu kişiden boşanan fakat boşandığı kişiyle aynı evde yaşamaya devam edenlere" yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim yapıldı. Söz konusu denetimlerde, 2 bin 606 kişinin "hileli boşanma" yoluyla aylık aldığı tespit edildi.

SGK, evli olduğu kişiden "hileli şekilde boşananlar" hakkında işlem başlatırken, haksız ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için de yasal süreç başlattı.