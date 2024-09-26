SGK'den 1 kuruşluk borca haciz: Masraf 175 lira tuttu
SGK, 1 kuruşluk borç için haciz işlemi başlattı. 4 kuruş gecikme faizi işleyen borç için yapılan dosya masrafı 175 lira tuttu.
Sosyal Güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1 kuruşluk borç için başlattığı icra belgesini yayınladı.
SGK'nin, 4 kuruş gecikme faizi işleyen borç için yapılan dosya masrafı 175 lira tuttu.
Cenkci'nin 'Şaka Değil Gerçek' notuyla paylaştığı belgeye göre, 1 kuruş borcu olan bir kişiye haciz işlemi başlatıldı. 1 kuruşluk borca 4 kuruş gecikme zammı ve 175 lira da dosya masrafı eklendi; toplam borç 175,05 TL'ye çıktı.
Cenkci şu ifadeleri kullandı:
Şaka Değil, Gerçek❗️— Mehmet Akif Cenkci (@ma_cenkci) September 26, 2024
SGK’dan 1 Kuruş Borca Haciz❗️
✅ Borç Aslı 0,01 TL
✅ Gecikme Zammı ve Cezası 0,04 TL
✅ Takip Dosya Masrafı 175,00 TL
✅ Toplam Borç 175,05 TL @csgbakanligi @sgksosyalmedya #SGK #SosyalGüvenlik pic.twitter.com/QP6WcXVET6