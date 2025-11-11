SGK'den 3 işçinin öldüğü viyadük inşaatıyla ilgili açıklama

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde köprü inşaatı sırasında meydana gelen iş cinayetiyle ilgili müfettiş görevlendirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından Diyarbakır'da yaşanan iş cinayeti hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kulp-Muş arasında yapımı devam eden viyadük yapımında 3 işçinin ölümü 'iş kazası' olarak tanımlandı.

SGK, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla müfettiş görevlendirildiğini ifade etti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen köprü inşaatı sırasında meydana gelen elim iş kazasına ilişkin gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Kurumumuz tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Kurumumuz, süreci tüm yönleriyle yakından takip etmektedir. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."