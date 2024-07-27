SGK'den belediyelerin borç tahsiline ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyelerin prim borçlarına karşılık bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan alınmadığını ve teminat olarak kabul edilmediğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyelerin prim borçlarına karşılık bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan alınmadığını ve teminat olarak kabul edilmediğini bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, "SGK, belediyelerin prim borçlarına karşılık olarak bugüne kadar cami arsası veya kamuya tahsisli bir alan almamıştır. Bu tür alanlar teminat olarak da kabul edilmemiştir. Kamuya tahsisli alanlara haciz uygulanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yerel seçimlerin ardından çok sayıda belediyeyi kaybeden iktidar, belediyelerin SGK'ye olan birikmiş prim borçlarının tahsili için çalışma başlatmıştı.

Muhalefet borç tahsilini 'mali darbe' olarak nitelerken iktidar belediyeler arasında ayrım yapmadıpını savunuyor.