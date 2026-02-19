SGK'den işyeri denetimleri: 5 yıllık ödeme geri alınacak

Türkiye’de milyonlarca çalışanın mağdur olduğu “elden maaş” dönemi hala devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teknolojiyi ve çapraz denetim mekanizmalarını kullanarak maaş hilelerini tespit etmeye başladı.

Özellikle kalifiye personelin asgari ücretli gibi gösterilmesi, artık SGK radarına takılıyor. Kurum, “Meslek Kodu” uygulaması sayesinde, bir beyin cerrahının veya şantiye şefinin asgari ücretle çalışamayacağını sistem üzerinden otomatik olarak belirliyor ve işverenden savunma istiyor.

SGK İNCELEME BAŞLATTI

SGK denetmenleri, şüpheli durumlarda sadece bordroya bakmakla yetinmiyor. Banka hareketleri, kredi kartı harcamaları ve hatta işyerindeki diğer çalışanların ifadeleri delil olarak kullanılıyor.

Eğer bir çalışan, banka hesabına yatan asgari ücretin haricinde, düzenli olarak aynı tarihlerde elden veya “havale/EFT” yoluyla patronundan/muhasebeden para alıyorsa, bu durum “ücret gizleme” olarak kabul ediliyor. Bu tespit, işveren için kaçışın sonu anlamına geliyor.

GERİYE DÖNÜK İŞLEM

Denetim sonucunda maaşın eksik bildirildiği tespit edilirse, işvereni ağır bir fatura bekliyor. SGK, zaman aşımı süresi olan geriye dönük 5 yıl için işlem başlatıyor.

Prim Farkı: Eksik yatan tüm primler, yasal faiziyle birlikte işverenden tahsil ediliyor.

İdari Para Cezası: Her bir ay ve her bir belge için asgari ücretin katları tutarında idari para cezası kesiliyor.

Teşvik İptali: İşyeri, devletten aldığı sigorta prim teşviklerini kaybediyor ve yasaklı duruma düşüyor.

Bu cezalar, birçok işletme için iflasa kadar gidebilecek mali yükler oluşturabiliyor.

ELDEN MAAŞ ALANLARIN KAYBI NE?

Uzmanlar, maaşının bir kısmını elden alan çalışanları uyarıyor: “Bugün cebinize giren para aynı olabilir ancak geleceğinizden çalıyorsunuz.”

Elden maaş almak şu kayıplara neden oluyor:

Düşük Emekli Maaşı: Primleriniz asgari ücretten yattığı için emekli olduğunuzda en alt sınırdan maaş alırsınız.

Düşük Tazminat: İşten çıkarıldığınızda kıdem ve ihbar tazminatınız, gerçek maaşınız üzerinden değil, bankaya yatan düşük tutar üzerinden hesaplanır.

Kredi Limiti: Geliriniz resmiyette düşük göründüğü için bankalardan kredi veya kredi kartı almanız zorlaşır.

Çalışanlar, e-Devlet üzerinden “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” sayfasını kontrol ederek primlerinin gerçek maaşları üzerinden yatıp yatmadığını görebilir. Eksiklik durumunda ALO 170 hattına isimsiz ihbarda bulunma hakkına sahiptirler.