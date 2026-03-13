SGK duyurdu: Binlerce emeklilik iptal edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı haber sitelerindeki 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' haberlerine yönelik açıklama yaptı.

SGK'den yapılan açıklamada "Bazı basın organlarında yer alan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda son 5 yılda toplam 12 bin 209 kişinin emekliliği iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

BU KODLARA DİKKAT

Uzmanlar, yurttaşların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Sistemde görülebilen bazı harf kodları inceleme sürecine işaret ediyor:

· K (Kontrollü): İşyerinin SGK tarafından inceleme altında olduğunu gösteriyor.

· Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde usulsüzlük şüphesi bulunduğunu ifade ediyor.

· S (Sahte): İşlemin sahte olduğunun kesinleştiğini gösteriyor ve ilgili primler iptal ediliyor.

Uzmanlar, özellikle “S” kodunun emekliliğin iptal edilmesi ve diğer yaptırımlar açısından kritik olduğunu belirtiyor.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Denetim sonucunda hileli şekilde emekli olduğu tespit edilen kişiler için yalnızca emeklilik iptali uygulanmıyor. SGK, bugüne kadar ödenen emekli maaşlarını ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep edebiliyor.

Yetkililer, geri ödemelerin bazı durumlarda yüksek meblağlara ulaşabileceğini, sürecin haciz işlemleri ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla açılacak davalara kadar ilerleyebileceğini ifade ediyor.

'HATIR SİGORTASI' KONUSUNDA UYARI

Uzmanlar, fiilen çalışılmayan bir işyerinde sigortalı görünmenin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Bu nedenle emeklilik için yasal seçeneklerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

SGK’nin denetimlerini artırarak sürdürmesi beklenirken, yurttaşlara e-Devlet kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurmaları tavsiye ediliyor.