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SGK duyurdu: Emekli aylıkları bayramdan önce yatacak mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli aylığı ödemesinin bayramdan önce yatacağını duyurdu.

Ekonomi
  • 02.06.2025 11:12
  • Giriş: 02.06.2025 11:12
  • Güncelleme: 02.06.2025 11:26
Kaynak: Haber Merkezi
SGK duyurdu: Emekli aylıkları bayramdan önce yatacak mı?
Fotoğraf: DepoPhotos

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre emekli aylığı ödemeleri erken tarihe çekildi.

Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeler öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçecek.

SGK, tarafından yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.

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