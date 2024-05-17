SGK emekçilerinden sorunlarının çözümü için 6 talep: Vaat değil, somut adım atılmalı

BES üyeleri, SGK emekçilerinin yaşadığı sorunları anlattı. İş yüküne göre personel sayısının yeterli olmadığını vurgulayan BES üyeleri, SGK emekçilerinin açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırıldığını ifade etti. Vaatlerden çok somut adımlar atılmasını gerektiğini belirten BES üyeleri, 6 talep sıraladı.

HABER MERKEZİ

Büro Emekçileri Sendikası (BES), Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçilerinin yaşadığı sorunları anlattı.

İstanbul'da bir araya gelen BES üyeleri, SGK emekçilerinin sorunlarının bir an önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Eylemde yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere her sene oldubittiye getirilen Sosyal Güvenlik Haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirmelerle yetinilmemiş, maalesef 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir" denildi.

PERSONEL SAYISI YETERSİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu emekçilerinin sorunlarından bahsedilen açıklamada, "SGK emekçileri 84 milyona, 32 bin 981 çalışan ile hizmet vermektedir. 2009 yılında 682 aktif sigortalıya bir SGK personeli düşerken, bugün bu rakam 760 aktif sigortalıya bir personel olarak gerilemiştir. Bu da EYT yasası olmasa dahi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun artan iş yüküne göre personel sayısının yetersiz olduğunun açık göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

SGK PERSONELİ DÜŞÜK ÜCRETLE ÇALIŞIYOR

Açıklama, şöyle devam etti: "Tüm iş yüküne, ağır değişken bir mevzuatla uzmanlaşmış bir iş yapmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalışmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS'ye hazırlanarak yüksek puanlarla ataması yapılan SGK emekçileri açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırılmaktadırlar. Milyonlarca vatandaşa hizmet veren, onların emekli aylığını bağlayan Sosyal Güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir."

VAAT DEĞİL SOMUT ADIMLAR ATILMALI

"Sosyal Güvenlik emekçileri artık sorunların bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istiyor" vurgusu yapılan açıklamada, şu taleplerde bulunuldu:

>> 2022 yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz.

>> Kurum içi tüm ünvanlar için görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz.

>> Mülakatın kaldırılmasını, liyakatın tesis edilmesini istiyoruz.

>> Personel servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz.

>> Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz.

>> İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.

BES'in açıklaması, "Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz sürecek" ifadeleriyle son buldu.