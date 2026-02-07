SGK prim borçları için yeni düzenleme: Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçların ödenmesine ilişkin düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek buradaki iş insanlarıyla bir araya geldi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Burada konuşan Işıkhan, SGK'ye yönelik borçların ödenmesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Önemli bir müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İşverenlerimizi doğrudan ilgilendiren, hem işverenlerimizi doğrudan rahatlatacak, hem de SGK'ye olan borçların ödenmesini daha da kolaylaştıracak bir adım attık. İşverenlerin SGK borçlarını tecil etmeleri için gereken yüzde 10 peşinat zorunluluğunu kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Bu adım, SGK borçlarını ödeme noktasında samimi adım atmak isteyen vatandaşlarımız ve firmalar için önemli bir fırsat sunmaktadır. En çok da, SGK'ye en fazla borcu bulunan belediyelerin şirketlerinin bu imkandan faydalanmasını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi, SGK'ye hem özel hem de kamu kuruluşları arasında en çok borcu olanlar belediyeler. Bu yıl, sosyal güvenlik kurumunda bütçe açığında en düşük seviyeye ulaştık. Ödenmeyen SGK prim borçlarının tahsilatında da bu yıl rekor kırdık. SGK güçlendikçe bu refah artışı olarak emeklilerimize kısa süre içinde daha da yansıyacağı kesin."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.