SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: ANKA
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.