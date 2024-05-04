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SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Güncel
  • 04.05.2024 01:16
  • Giriş: 04.05.2024 01:16
  • Güncelleme: 04.05.2024 01:18
Kaynak: ANKA
SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'nde yapılan değişikliğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

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