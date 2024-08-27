SGK, SOL Partili Hozat Belediyesi'ne 5,5 milyonluk icra gönderdi

SOL Partili Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, ekonomik sorunlar nedeniyle hizmet üretiminde güçlük çektiklerini, SGK’nın 5,5 milyonluk icra gönderdiğini açıkladı.

Munzurpress’e konuşan Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, belediyenin emlak ve su geliri dışında bir geliri olmadığını söyledi.

Kaya, “Normal şartlarla kira geliri olması gerekiyor ancak yıllardır kimseden bir şey alamamışlar. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. 8,5 milyonluk borcumuz var. 13 icra davasını kaybettik. Belediyemize gelen para 1 milyon 800 bin TL, 600 bin TL kesiliyor, kalan 1 milyon 200 bin TL. Belediyemizin işçi gideri aylık 2 milyon 200 bin TL” dedi.

SGK 5,5 MİLYONLUK İCRA GÖNDERDİ

Aylık gelirin işçi ücretlerini karşılamadığını söyleyen Kaya, “Her ay 1 milyon açık veriyoruz. Geçtiğimiz cuma günü SGK’dan 5,5 milyonluk icra gönderildi. Piyasa da borçlarımız var. Şuan ne yaparsak imece usulü ile yapıyoruz. Halkımızla ve iş insanlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz festivali bile iş insanlarımızın sayesinde gerçekleştirdik” diye konuştu.

"İLÇEYE KAYITLI NÜFUSUN ÇOĞALMASI GEREKİYOR"

Sorunların çözümü için ilçe kayıtlı nüfusun çoğalması gerektiğini belirten Aydın Kaya, “Nüfusumuzu 5001’e çıkartırsak İller Bankası payı artar. Diğer yandan kamyon ve ekskavatör alarak çalıştırma yöntemine gidebiliriz. Bu şartlarda kim gelirse hiç bir hizmet üretemez. Biz para istemiyoruz. Araç istiyoruz. Bizim bir kamyonumuz var, 76 model. Traktörümüz 80 model. Bakım masrafları getireceği gelirden daha çok tutuyor” dedi.

"ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Belediyeye gelir getirmesi amacıyla düğün salonu yaptıklarını belirten Kaya, “Buradan gelen gelirle mazot almayı düşünüyoruz. Biz artık gelir getirecek işler yapmayı düşünüyoruz. Hizmet üretmek için imkanlarımız kısıtlı ama halkın sorunlarına duyarsız kalamayız. Hozat’ta 20 yıl sonra bahçelerdeki otları biçtik. Kapı kapı gezip ahırları ilaçladık. Köylerle özel idarenin ilgilenmesi gerekiyor. Ancak biz köylere de hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.