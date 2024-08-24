SGK Tescil ve Hizmet Dökümü nasıl alınır? SGK Hizmet dökümü nedir? Hizmet dökümü alırken nelere dikkat edilmeli?

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü yurttaşlar tarafından sıklıkla alınan bir belge ve her an güncelleniyor. Kamudaki birçok hizmet için yurttaşlardan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü isteniyor. SGK Hizmet Dökümü nasıl alınır? SGK Tescil ve Hizmet Dökümü nedir ve neleri içerir? Bu makalemizde bu soruların yanıtını veriyoruz.

SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ NEREDEN ALINIR?

SGK Hizmet dökümü e-devlet üzerinden alınan bir belgedir. Bu hizmeti kullanarak 4A/4B/4C tescil bilgilerinizi, aylık bilgilerinizi ve hizmet dökümünüzü görüntüleyerek barkodlu belge oluşturabilirsiniz.

SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR?

E-devlet'te yer alan arama bölümüne 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. SGK Hizmet Dökümü sayfasından adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, tc kimlik numaranız, baba adınız, ana adınız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz ve uzun vade başlangıç tarihi bilgileriniz yer alır.

Tescil bilgileri kısmında sicil numaranız işe giriş tarihiniz ve ilk işe giriş tarihiniz yer alır.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ BELGE OLUŞTURMA

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-İşyeri Unvanı Listesi' sayfasına geldiğinizde 'Barkodlu belge oluştur' bölümüne tıklayın. Karşınıza çıkan sayfayı doğrudan yazdırmayın. Önce 'dosyayı indir' bölümüne tıklayın. Yazdırma işlemini bilgisayarınıza indirdiğiniz dosya üzerinden yapın.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NE İŞE YARAR

SGK Hizmet Dökümü, emekli maaşı sorgulama, emekli maaşı hesaplama, kıdem tazminatı hesaplama, ihbar tazminatı hesaplama, aylık brüt maaş hesaplama, ikramiye hesaplama gibi bilgiler için gereklidir. Ayrıca, mahkeme ya da diğer resmi kurumlara ibrazı istenebilen bir belgedir. Bunun yanında, özellikle shengen olmak üzere vize işlemleri için vize başvurusu yapanlardan istenmektedir.