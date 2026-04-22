SGK Uzmanı açıkladı: Emekli olup çalışma devri bitiyor

SGK Uzmanı İsa Karakaş 2008 sonrasında işe başlayanlar için kritik uyarılarda bulundu.

Karakaş 2 yıl sonra emekli olacak binlerce kişinin iş hayatında yer alamayacağını iddia etti.

Karakaş şunları aktardı:

"Emeklilik sistemi tamamen değişti. Biliyorsunuz 2008 Ekim itibariyle temeller atıldı. Artık emekli olmaya başlayanlar eyvah demeye başladı. Ve özellikle 2028 yılına geldiğimiz zaman yani 2 yıl sonra 20 yılı dolan emekli olmaya başlayacak. Normal emeklilik için 2 yıl sonra 2028 yılına geldiğimiz zaman çoğunluk emekli olmaya başlayacak.

Emekli olmaya başladıkları zaman yeniden çalışma hayatına adım attıklarında SGK dur diyecek. Neden dur diyecek? Artık sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamazsın diyecek. O kişi diyecek ki neden çalışamıyorum, herkes çalışıyor. 1 Ekim 2008 sonrası girişliler için böyle bir sorun var."

"20 YIL PRİM GEREKİYOR"

"Artık öyle erken emeklilik olayı bitti" diyen Karakaş şunları aktadı: "58 yaşında kadınların emekliliği bitti. 60 yaşında emeklilik olayı bitti.

Bir düşünün bugün itibariyle 2026'da bir kişi memur olduğu zaman 25 yıl gerekiyor. Dolayısıyla 65 yaşından önce emekli olamayacak. Ben kadın memurum ya da ben girişimciyim, Bağ-kur'luyum. Kadınların erkeklere göre daha erken emekliliği vardı diye soracak. O da bitiyor. Neden bitiyor?

Çünkü kadın erkek ayrımı olmadan 2048 yılına kadar primini dolduranlar 65 yaşından emekli önce emekli olmaları mümkün olmayacak. Özetle bugünden itibaren çalışma hayatına giren ya da geçen yıl 2 yıl önce 3 yıl önce çalışma hayatına giren gençlerin dikkat etmesi gereken mesele şudur. Eğer ki girişleri geriye doğruysa SSK'lı olarak çalışıyorsa 20 yıl prim gerekiyor."