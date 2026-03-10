SGK Uzmanı duyurdu: Emekli maaşlarına "seyyanen zam" iddiası

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdursun, YouTube kanalında yaptığı yayında intibak ve seyyanen zam konularına değinirken, emekli bayram ikramiyesi ve Temmuz 2026 için planlanan olası düzenlemelere dikkat çekti.

Erdursun, emekli maaşlarının düzeltilmesi sürecinin karmaşık hale geldiğini vurguladı:

"Emekli maaşlarının düzeltilmesi yönünde bir talep var. Şimdi her şey o kadar karıştı ki… Kök maaş uygulaması var, aylık bağlanma oranları düşürüldü."

"KOLAY DEĞİL"

Muhalefet milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde, bağlanma oranlarının yeniden yükseltilmesinin kolay olmadığını belirtti.

Erdursun’a göre, hükümet hızlı bir adım atmak isterse seyyanen zam yapabilir:

"Eğer hızlı bir başlangıç yapmak istiyorlarsa, hemen seyyanen bir artış yapabilirler. Ardından ‘Bu geçici bir seyyanen artıştır, gerçek artışı bir intibak düzenlemesiyle gerçekleştireceğiz’ diyebilirler."

"KALICI ÇÖZÜM İNTİBAK"

Kalıcı çözümün intibak düzenlemesi olduğunu belirten Erdursun, doğrudan intibak uygulamasının Temmuz 2026’ye kadar hayata geçirilebileceğini söyledi.

"Hızlı bir şekilde doğrudan bir intibak düzenlemesi yapıp bunu açıklayabilirler. Mesela Temmuz 2026’ye yetiştirebilirler."

Erdursun son olarak "Seçim zamanı veya başka bir dönemde seyyanen zam yapılabilir ama asıl çözüm intibaktır. Sorunu kalıcı olarak çözebilecek yöntem intibak düzenlemesidir" dedi.